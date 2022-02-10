РИАМО - 10 фев. В Талдомском городском округе выявили нарушения при проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по ямочному ремонту дорог общего пользования местного значения в текущем году, сообщает пресс-служба УФАС России по Московской области.

В ведомство поступила жалоба от компании «Круг Плюс» на действия комиссии по осуществлению закупок администрации Талдомского округа, МКУ «Центр управления закупками» округа при проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ.

Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно установил порядок оценки в конкурсной документации.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, региональное УФАС пришло к выводу о неправомерности действий учреждения и признало жалобу компании обоснованной.