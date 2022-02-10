РИАМО – 10 фев. В АО «Воскресенские минеральные удобрения» подвели производственные итоги 2021 года. 704 тыс. т товарной продукции произвели на предприятии в 2021 году. Это почти на 100 тыс. т больше, чем в 2020-м. Выпуск минеральных удобрений вырос более чем на 80 тыс. т и достиг 658,6 тыс. т, сообщает пресс-служба АО «ВМУ».

Объемы производства высококонцентрированного водорастворимого удобрения моноаммонийфосфата сильно выросли по сравнению с 2020 годом. В 2021 году произвели свыше 73,5 тыс. т удобрения «Моноаммонийфосфат специальный водорастворимый» (в 2020 году – 48 тыс. т). Были увеличены объемы выпуска водорастворимых НПК с микроэлементами. В прошлом году их произвели 11,6 тыс. т. Это на 2,3 тыс. т больше, чем за 2020 год.

На предприятии произвели рекордные объемы улучшенных комплексных удобрений. Выпуск удобрения марки NPKS 8:20:30:3 увеличился почти в 2 раза с 127,6 тыс. т до 240,6 тыс. т, объемы производства удобрения марки NPKS 15:15:15:11 выросли в 20 раз и достигли 146,3 тыс. т.

Производственные показатели выросли из-за повышения мощностей благодаря обновлению оборудования, модернизации и ремонту производственных площадок. Вложения в новые основные фонды и поддерживающие инвестиции АО «ВМУ» в прошлом году стали рекордными и составили 2 млрд руб. По сравнению с 2020 годом объем средств, которые выделили на поддержку надлежащего технического состояния зданий, оборудования, инфраструктуры завода и сооружений, вырос на 44%.

В прошлом году на АО «ВМУ» закончили масштабный инвестиционный проект по модернизации сернокислотного производства. В его рамках за последние несколько лет заменили 3 башни цеха контактной серной кислоты. Всего по проекту вложили более 730 млн руб.

Важным событием прошлого года также стало расширение ассортимента продукции АО «ВМУ». В Ярцеве Смоленской области открыли производственное подразделение АО «Воскресенские минеральные удобрения». Оно выпускает раствор AdBlue – это реагент на основе карбамида и деминерализованной воды, он предназначен для системы очистки выхлопных газов дизельных двигателей. В 2021 году выпустили 14,7 тыс. т данного продукта.

В прошлом году на предприятии начался масштабный проект по улучшению условий труда сотрудников. Для унификации применяемых решений и получения оптимального соотношения качества и цены разработали стандарт состояния социально-бытовых помещений. В рамках 3-летнего проекта планируют привести в порядок порядка 200 социально-бытовых помещений АО «ВМУ». В прошлом году отремонтировали свыше 20 объектов, кондиционерами оснастили порядка 80 заводских помещений. Был разработан долгосрочный проект по капремонту всех автомобильных проездов компании и по благоустройству территории завода.

В прошлом году АО «ВМУ» увеличило поставки на внутренний рынок. Российским потребителям отгрузили 412,4 тыс. т товарной продукции. Это на 27,9 тыс. т больше, чем в 2020 году. ​