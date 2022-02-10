РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 фев. Сотрудники «Автобытдора» в Королеве вывезли из дворов на специализированную стоянку 5 бесхозных автомобилей с начала года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы по эвакуации бесхозных машин производились по многочисленным просьбам жителей и после проведения всех необходимых мероприятий с размещением уведомлений собственников транспортных средств о сроках перемещения их имущества.

По закону автомобиль считается бесхозным или брошенным, если собственник неизвестен, либо автомобиль оставлен им с целью отказа от права собственности на него. Машины, в которые сваливается мусор, находящиеся в разукомплектованном состоянии, также вывозятся как бесхозные. То есть на них отсутствуют основные узлы и агрегаты, кузовные детали, стекла и колеса.

К ним также причисляются сгоревшие авто, либо машины в состоянии, при котором невозможна их дальнейшая эксплуатация, согласно перечню неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспорта.

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