РИАМО - 10 фев. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг единогласно согласовали назначение Екатерины Зиновьевой на пост заместителя председателя правительства Московской области – министра инвестиций, промышленности и науки региона. На новой должности Зиновьева будет курировать инвестиционный блок правительства, передает корреспондент РИАМО.

«Инвестиции, налоги, рабочие места - это то, что делает нашу экономику сильнее. То, что дает возможность жителям работать рядом с домом. Прошлый год, несмотря на пандемию, стал хорошим. Мы показали рост в экономике, инвестициях. На этот год задачи те же самые - работать, переводить услуги для малого бизнеса в электронный вид, инвестиции, рабочие места. Мы думаем, что 70 тыс. рабочих мест создадим, а инвестиции будут около 1,2 трлн рублей», - сказала Зиновьева на заседании думы.

Она также подчеркнула, что основная задача в данной сфере - это развитие экономики удаленных территорий.

«Хотим пожелать Екатерине Анатольевне еще более высоких результатов для развития нашей экономики. Любое содействие готовы оказывать», - сказал заместитель председателя Мособлдумы Кирилл Жигарев.

Биография Екатерины Зиновьевой

Екатерина Зиновьева родилась в Перми. Она закончила Ижевский государственный технический университет по специальности «экономист-менеджер», а позже окончила Удмуртский госуниверситет по специальности «юрист». Также у нее есть степень INSEAD MBA по бизнес-администрированию.

С 1998 по 2003 годы Зиновьева работала в коммерческих банках, а с 2004 по 2018 годы занимала различные должности в Сбербанке.

С 2018 года она занимала должность замминистра экономики и финансов Подмосковья, с 2019-го — была первым заместителем министра экономики региона. С 2020 года Зиновьева занимает пост министра инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Зиновьева имеет благодарность министерства экономики и финансов Подмосковья, а также благодарность губернатора Московской области.

Другие согласованные кандидатуры

На заседании в четверг депутаты подмосковного парламента также согласовали кандидатуру Ирины Каклюгиной на пост вице-губернатора Московской области. Кроме того, согласовано назначение Светланы Стригунковой на пост первого зампреда областного правительства и Анны Кротовой - на должность заместителя председателя правительства Подмосковья.

«Разрешите от имени всех депутатов поздравить коллег с согласованием на назначение на высокие позиции. Пожелать им успехов в работе на благо нашего региона», - сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что принятые решения о согласовании кандидатур оформляются постановлением думы.