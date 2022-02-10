РИАМО - 10 фев. Спасательные расчеты аэропорта Шереметьево за 170 секунд ликвидировали возгорание в передвижном источнике электропитания, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Утром в аэропорту Шереметьево при проведении наземных операций произошло задымление передвижного наземного источника электропитания.
«Объект возгорания был незамедлительно локализован, перемещен на безопасное расстояние и потушен пожарно-спасательными расчетами аэропорта Шереметьево за 170 секунд. Пострадавших в результате произошедшего нет», – сообщили в пресс-службе.
Инцидент не повлиял на работу аэропорта. В настоящий момент обслуживание воздушных судов и пассажиров идет штатном режиме по расписанию.
В аэропорту проведут расследование причин возгорания. Для этого привлекут специалистов компании-производителя.
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