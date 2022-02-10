РИАМО - 10 фев. Спасательные расчеты аэропорта Шереметьево за 170 секунд ликвидировали возгорание в передвижном источнике электропитания, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Утром в аэропорту Шереметьево при проведении наземных операций произошло задымление передвижного наземного источника электропитания.

«Объект возгорания был незамедлительно локализован, перемещен на безопасное расстояние и потушен пожарно-спасательными расчетами аэропорта Шереметьево за 170 секунд. Пострадавших в результате произошедшего нет», – сообщили в пресс-службе.

Инцидент не повлиял на работу аэропорта. В настоящий момент обслуживание воздушных судов и пассажиров идет штатном режиме по расписанию.

В аэропорту проведут расследование причин возгорания. Для этого привлекут специалистов компании-производителя.