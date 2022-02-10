РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 фев. На оперативном совещании главы городского округа Мытищи Виктора Азарова обсудили обустройство нового катка в центральной части города, сообщается на сайте администрации горокруга.

К следующему зимнему сезону в Мытищах планируется открытие нового многофункционального ледового объекта. Каток с искусственным льдом будет работать с ноября по март возле «Арены Мытищи». На совещании была представлена его предварительная концепция.

«Все основные вопросы решены. Логично обустроить такой объект на площадях перед ледовой ареной. Есть специалисты, готовые приступить к работе. В финансах мы несколько ограничены, но изыщем средства для сооружения катка в центре города. Это востребованный объект. Самые большие затраты - с холодильным оборудованием, само же текущее обслуживание обойдется не очень дорого», - отметил Азаров.