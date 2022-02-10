РИАМО - 10 фев. Депутаты Мособлдумы в четверг согласовали назначение первого заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анны Кротовой на должность заместителя председателя правительства региона, передает корреспондент РИАМО.

На новом посту Кротова будет курировать Минтранс и Минимущество региона.

«Очень хочется работать на результат. Нельзя снижать объемы строительства дорог. Транспорт - это вообще новый вызов, который проявил себя в эту зиму, снегопады повлекли очереди на остановках, люди стояли и ждали. <...> Много задач, нужно все их решать», - сказала Кротова на заседании думы.

Кротова родилась в Воронеже. Она окончила Современный гуманитарный институт по специальности «юриспруденция», а позже — Московский пограничный институт ФСБ России.

Работала в коммерческих организациях с 1993 по 1998 годы, а с 2000 по 2010 годы занимала различные должности в администрации Чеховского района Московской области (сейчас - городской округ).

С 2017 года Кротова работала в Минтрансе Подмосковья заместителем министра, с 2018-го — первым замминистра.

Кротова имеет благодарность президента РФ и знак «За заслуги перед Московской областью» III степени. Кроме того, она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.