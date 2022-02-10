РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. В Подольске дали названия трем скверам, один расположен вблизи станции МЦД-2 Силикатная, а два других - в микрорайоне Шепчинки, сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2021 году в округе провели работы по благоустройству сквера вблизи станции МЦД-2 Силикатная. Территория, ведущая к Кирилло-Мефодиевскому храму, стала намного комфортнее. Скверу присвоят имя настоятеля Троицкого собора Николая Косминкова. Такое решение принял экс-глава округа Николай Пестов.

В 1866 году, когда в Подольске свирепствовала эпидемия холеры, священник, не боясь заразиться, исповедовал и причащал больных. В те дни из Бронниц в Подольск принесли Иерусалимскую икону Божией Матери. По горячим молитвам верующих перед ней эпидемия холеры прекратилась. С иконы сделали точный список, который в настоящее время хранится в Троицком соборе.

Также к Пестову обратились члены Совета ветеранов Подольска с просьбой увековечить память легендарного директора Подольского механического завода им. Калинина Ивана Поночевного. Теперь его имя носит сквер на улице Пионерской в микрорайоне Шепчинки, рядом с которым находятся жилой фонд и объекты соцкультбыта этого завода.

Также Пестов по обращениям жителей принял решение о присвоении имени Почетного гражданина Московской области, директора Подольского кабельного завода Георгия Товмасяна скверу в микрорайоне Шепчинки в границах улиц Победы и Подольских курсантов. Сквер обустроили силами Подольского комбината благоустройства.