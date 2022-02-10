РИАМО - 10 фев. На территории столицы строится и реконструируется порядка 220 км дорог в рамках работ по формированию нового скоростного диаметра, в них вошла прилегающая к трассе улично-дорожная сеть, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Если учитывать не только длину основного хода единого скоростного диаметра, но и объемы строительства расположенной рядом улично-дорожной сети, то речь уже идет о примерно 220 км дорог и искусственных сооружений», - отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что длина нового скоростного диаметра в мегаполисе по прямой будет 68 км.

«Также проект включает строительство 136 искусственных сооружений общей протяженностью 60 км и 33 пешеходных перехода», - отметил вице-мэр.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Они будут составлять новую магистраль города под возможным названием «Московский скоростной диаметр».

«Для миллионов автолюбителей создание Московского скоростного диаметра будет означать новую транспортную реальность – более быстрые и комфортные поездки из одной части города до другой. Через весь город, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора за 40 минут», – уточнил мэр на своем личном сайте.