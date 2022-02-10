РИАМО - 10 фев. В Московской областной думе согласовали назначение Светланы Стригунковой первым заместителем председателя правительства Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

Сейчас Стригункова занимает пост зампреда правительства региона – министра здравоохранения области. В новой должности Стригункова продолжит курировать работу Минздрава Подмосковья и ЗАГС.

«Система здравоохранения за последние два года претерпевала большие трудности. Эти же два года помогли выявить приоритеты для развития. В своем обращении Андрей Юрьевич Воробьев (губернатор Московской области - ред.) четко эти приоритеты для нас определил. <...> Задач очень много. Надеюсь на ваше сотрудничество», - сказала Стригункова на заседании думы.

Стригункова родилась в городе Видное в Московской области. Она закончила Государственный университет управления по специальности «Государственное и муниципальное управление», ей присуждена квалификация менеджера высшей квалификации.

С 2001 года она работала в министерстве экономики Московской области. В 2014 году Стригункова была назначена замминистра экономики и финансов региона, потом она стала первым замминистра экономики и финансов Подмосковья.

Затем Стригункова занимала должности первого замминистра здравоохранения области и министра здравоохранения региона. В мае 2021 года Стригункова была назначена зампредом правительства Подмосковья – министром здравоохранения Московской области.

Стригункова отмечена знаком отличия «За заслуги перед Московской областью» III степени.