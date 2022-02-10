РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. За минувшую неделю на государственный кадастровый учет поставили многоквартирный жилой дом и детский сад, расположенные в ЖК «Пехра» в Балашихе, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Московской области.

На кадастровый учет поставлен 16-этажный жилой дом площадью более 26,6 тыс. кв. м на 415 квартир, что обеспечило жильем более 400 семей. ЖК располагается рядом с водоемом и имеет собственную инфраструктуру. Территория окружена лесами и создает благоприятную экологическую обстановку.

На кадастровый учет поставлен и детский сад общей площадью 1 550 кв. м. Он рассчитан на 120 человек. Кроме основных помещений, здесь расположены залы для физкультурных и музыкальных занятий. Объект предусмотрен с учетом доступности для воспитанников с ограниченными возможностями. На прилегающей территории организованы игровые площадки, а также общая спортивная зона.

Кроме того, проведена государственная регистрация оперативного управления муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений в микрорайонах Новое Павлино и 1 Мая – детской дошкольной общеобразовательной организации №2, детсадов комбинированного вида №49 «Карусель» и №18 «Золотая рыбка».