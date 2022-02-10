РИАМО - 10 фев. Депутаты Московской областной думы в четверг согласовали кандидатуру Ирины Каклюгиной на пост вице-губернатора Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

Ранее кандидатуру Ирины Каклюгиной на эту должность предложил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы много лет с коллегами-депутатами работаем плечом к плечу. Мы продолжим это тесное сотрудничество. Понимание, что делать, у нас есть, потому что задачи стоят большие. Задачи, которые поставил губернатор, требуют серьезной совместной работы», - сказала Каклюгина на заседании Мособлдумы.

Каклюгина занимает пост заместителя председателя правительства Московской области с октября 2021 года.

Каклюгина начала работать в сфере государственного управления в 2013 году. Она занимала посты советника министра в министерстве социальной защиты населения Подмосковья, заведующей секретариатом зампреда правительства Московской области в администрации губернатора региона. Позже Каклюгина стала замминистра социального развития области.

Каклюгина также занимала должности замминистра здравоохранения Подмосковья, заместителя министра, первого замминистра и министра образования региона.

В мае 2021 года Каклюгина заняла пост зампреда правительства Подмосковья – министра социального развития Московской области. Позже она была назначена заместителем председателя правительства региона.