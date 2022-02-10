РИАМО - 10 фев. Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов проверил качество работы новой поликлиники на 750 посещений в смену в 10-м микрорайоне, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Посетил терапевтическое отделение и кабинеты неотложной помощи в городской поликлинике №2 в 10-м микрорайоне. Нагрузка на врачей первичного звена сейчас возросла в несколько раз: терапевты посещают больных с температурой на дому, таких вызовов сейчас 100-150 в день, а в поликлинике остаются дежурные медики, которые обслуживают на приеме ежедневно 50 человек», — сказал Каторов.

Он пообщался с пациентами, оценил загрузку врачей и поручил главному врачу Центральной городской клинической больницы Александру Алексееву увеличить количество терапевтов.

«Необходимо увеличивать количество терапевтов. С утра людей много, а к 11:00 очередь уменьшается. Вопрос необходимо решить», — подчеркнул Каторов.

Согласно приказу Минздрава региона запись к специалистам узкого профиля временно закрыта. Записаться на прием к врачу-терапевту можно через портал госуслуг. Кроме того, реутовчане, которые пролечились на дому под наблюдением медиков, могут закрыть свой больничный лист дистанционно, не посещая поликлинику.

С 4 февраля в Подмосковье осуществить выписку можно по звонку на горячую линию 122. В случае необходимости лечение скорректируют и продлят больничный.

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