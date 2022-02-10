РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. Детский сад на 250 мест построят в микрорайоне Центр-2 Балашихи в 2024 году, по объекту получена исходно-разрешительная документация, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию и строительству объекта. Детский сад построят в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Конкурсные процедуры будут проведены в рамках единой закупки на строительство и проектирование. По ее результатам подрядчик сможет оперативно подготовить проектную документацию и сразу приступить к строительству объекта, что позволит сократить общий срок строительства.

Новый объект планируют сдать в 2024 году.

Особое внимание в ходе проектирования будет уделено комфортности и безопасности дошкольного учреждения.