РИАМО - 10 фев. В пресс-службе Либерально-демократической партии России отметили, что глава фракции Владимир Жириновский чувствует себя нормально и уже дает различные поручения по работе. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Информация о госпитализации Жириновского появилась в СМИ 9 февраля. Источники сообщают, что у него большое поражения легких, в палате политика установлен аппарат ИВЛ для подстраховки.

«Самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передает поручения», — отметили в партии.

Еще в Сети были сообщения, что лидер ЛДПР заболел 2 недели назад, а был госпитализирован 2 февраля. Информацию о своей болезни он скрывал.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>