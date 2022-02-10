РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. В Подольске вручили муниципальные награды выдающимся горожанам за большой вклад в развитие спорта, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Во Дворце культуры «Октябрь» 9 февраля прошла 5-я ежегодная церемония подведения спортивных итогов «Триумф-2021». Традиционно на ней отметили выдающихся горожан, которые внесли большой вклад в развитие физической культуры и спорта.

Так, почетным знаком «Добро и милосердие» наградили директора спортшколы олимпийского резерва «Космос» Наталью Масленикову. Также почетным знаком «Добро и милосердие» отметили и директора спортшколы олимпийского резерва «Лидер» Владимира Максимова, а знаком отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» 1 степени наградили инструктора ФСК «Ирида» Сергея Назарова.

Помимо этого, знаком отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» 2 степени наградили директора стадиона «Весна» Александра Макеева. Медаль «За безупречную службу» 1 степени вручили председателю комитета по физической культуре и спорту Вячеславу Назарову. А за большой вклад в развитие сферы физической культуры благодарностью главы отметили коллектив спортшколы «Весна».