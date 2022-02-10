РИАМО - 10 фев. В Москве появилось еще 92 парковочных места для тех, кто живет в зоне платных парковок, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, 18 мест появилось в Крестовском проезде, 5 – в Орлово-Давыдовском переулке, 2 – в Гусятниковом переулке, 10 – на Хамовническом Валу, 10 – на Верхней Красносельской улице, 24 – на улице Фридриха Энгельса, 4 – на Космодамианской набережной, 19 – на Малой Калитниковской улице.

Если место жительства входит в зону платной парковки или рядом расположены крупные точки притяжения, то горожане могут оформить резидентное парковочное разрешение. С его помощью можно бесплатно парковаться на платной городской парковке в пределах района проживания с 20:00 до 08:00. За 3 тыс. рублей можно оформить резидентное разрешение на круглосуточную парковку в течение года.

Подать заявку на получение разрешения могут собственники квартиры или ее доли, а также наниматели по договору социального или служебного найма. Оформить документ можно на автомобиль самого резидента, человека, который постоянно зарегистрирован в квартире, а также нанимателя по договору найма с временной регистрацией. На одну квартиру можно получить не более двух резидентных разрешений. Для продления заявление необходимо подать заранее, но не раньше двух месяцев до конца срока предыдущего.