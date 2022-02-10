РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 фев. Глава Щелкова Андрей Булгаков провел аналитику по жалобам на уборку снега на «Доброделе», выявлено около 30 проблемных адресов, где подрядчик не всегда убирает снег в регламентные сроки, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

По всем выявленным адресам будет усилен контроль за работой подрядчиков.

Также к сложным адресам решено подключать ГИБДД. Госавтоинспекторы будут перекрывать парковки и дороги, чтобы коммунальщики могли провести чистку снега.

Как отправить жалобу через «Добродел». Инструкция>>