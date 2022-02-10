РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Лучшие спортивные тренеры подмосковного Подольска лауреатами премии им. Михаила Аптекаря на церемонии «Триумф-2021», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Во Дворце культуры «Октябрь» 9 февраля в 5-й раз прошла ежегодная церемония подведения спортивных итогов «Триумф-2021». Традиционно на ней отметили лауреатов премии им. Михаила Аптекаря за достижения в спорте.

В номинации «Лучший тренер по индивидуальным олимпийским видам спорта» наградили тренера по греко-римской борьбе спортшколы олимпийского резерва «Космос» Валерия Романова, в номинации «Лучший тренер по индивидуальным неолимпийским видам спорта» победил руководитель клуба карате киокушинкай «Подольск-Додзе» Максим Аборин, в номинации «Лучший тренер по командным видам спорта» - тренер по хоккею спортшколы олимпийского резерва «Витязь» Игорь Велькер.

В номинации «Лучший работник по адаптивной физической культуре» победил тренер-преподаватель ФСК «Корсар-Спорт» Юрий Заволодько, а в номинации «Лучший инструктор» - инструктор по спорту УСЦ «Юность», президент детско-юношеского клуба аэробики «Зефир» Наталья Назаркина.

Также в ходе церемонии отметили выдающихся спортсменов округа, руководителей спортивных учреждений и активных горожан, которые проявили себя в занятиях спортом.