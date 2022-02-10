РИАМО - 10 фев. В 2022 году Всероссийские соревнования «Лыжня России-2022» отметят 40-летний юбилей. Центральной площадкой лыжного старта на территории Подмосковья станет Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная» в городском округе Химки. Мероприятие пройдет 12 февраля, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Лыжня России» традиционно является одним из главных спортивных событий зимы. Эта гонка объединяет профессионалов и любителей лыжного спорта по всей России. Всего в состязаниях принимают участие свыше полумиллиона человек в более чем 70 регионах страны. Это один из самых масштабных лыжных стартов на территории Европы.

Поздравить с юбилеем участников соревнований приедут министр спорта России Олег Матыцин, министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев, советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Планируется, что на юбилейной гонке в Химках будут участвовать до 15 тыс. лыжников в возрасте от 9 лет и старше. Для всех спортсменов подготовлена одна дистанция длиной 10 км.

«Лыжня России» – это один из самых масштабных спортивно-массовых фестивалей в РФ. У состязаний есть своя уникальная история, традиции и семейная атмосфера.

Посетить гонки стоит и тем, кто не участвует в них. Гости мероприятия смогут получить заряд бодрости, положительных впечатлений и отличного настроения.

Каждый лыжник еще сможет поучаствовать в специальной конкурсной программе и получить памятные подарки. Проявить креативность участники могут в 2 конкурсах: на самый лучший ретро-костюм (в стилистике 80-х и ранее), на самый оригинальный костюм, где каждый может дать волю фантазии и находчивости.

Гонка начнется по адресу: Химки, мкр. Планерная, вл. 1. Участники начнут прибывать на соревнования с 08:30 12 февраля, церемонию открытия проведут в 11:45. Старт соревнованиям дадут в 12:00.

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