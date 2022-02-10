РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Совет депутатов Подольска принял отставку по собственному желанию главы городского округа Николая Пестова, депутаты проголосовали за назначение Дмитрия Жарикова исполняющим обязанности и утвердили новую структуру администрации, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

9 февраля прошло 18-е заседание совета депутатов округа. Народные избранники рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Подольска Пестова.

«Прошу принять к сведению мое заявление о сложении с 24-х часов 9 февраля обязанностей и полномочий главы городского округа Подольск по собственному желанию. Прошу вас в соответствии с уставом муниципального образования рассмотреть кандидатуру первого заместителя главы администрации Дмитрия Жарикова для возложения на него обязанности исполняющего обязанности главы городского округа Подольск», - сказал Пестов.

Депутаты приняли к сведению заявление о досрочном прекращении полномочий главы городского округа в связи с отставкой по собственному желанию. Они проголосовали за назначение исполняющим обязанности главы округа с 10 февраля до дня вступления в установленном законодательством порядке в должность первого заместителя главы администрации Подольска Дмитрия Жарикова. Решение вступит в силу с момента подписания и опубликования в СМИ.

«Социальную сферу мы передаем другому заместителю в дополнение и объединяем в одну должность управляющего делами и заместителя главы администрации. Других принципиальных изменений в новой структуре администрации нет», - заключил Пестов.