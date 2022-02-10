РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. Министр культуры Подмосковья Елена Харламова, глава Балашихи Сергей Юров, депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вручили награды за многолетний и добросовестный труд и высокие достижения в профессиональной деятельности по итогам работы за прошлый год.

9 февраля в ДК «Балашиха» прошел ежегодный отчет главы округа перед жителями. Харламова поблагодарила Юрова, его команду за активную работу на благо округа, пожелав им дальнейших успехов и решения самых важных вопросов и задач.

«Балашиха - самый большой городской округ, и все, что происходит здесь, всегда находится в фокусе нашего внимания, внимания губернатора. Мы гордимся тем, что здесь делается. <…> Здесь действительно молодая команда. <…> Видно, что она не стоит на месте и развивается. Дай бог не останавливаться на достигнутом», - сказала Харламова.

Она поблагодарила всех, кто работал над достижением поставленных целей, за творческое и неравнодушное отношение к своему делу и вручила почетную грамоту министерства культуры региона коллективу детской школы искусств №1 им. Свиридова во главе с Оксаной Каменской. По итогам 2021 года эта школа вошла в топ-10 лучших подмосковных ДШИ.

Тарас Ефимов передал от председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова слова благодарности команде главы округа за все, что сделано. Он также пожелал успехов в новых начинаниях.

За добросовестный труд и высокий профессионализм в работе от регионального парламента он вручил знаки за труды директору по логистике ООО «КОФ «Палитра» Николаю Лебедеву, председателю Контрольно-счетной палаты администрации округа, генеральному директору Rockwool Марине Потокер, главному эксперту отдела планирования и осуществления закупок МКУ «Комитет по организации закупок г. о. Балашиха» Ирине Титовой.

Грамоты Мособлдумы получили начальник управления жилищных субсидий администрации округа Ян Вергун, замначальника управления, начальник отдела анализа и прогнозирования управления экономического развития администрации округа Светлана Ошмарина.

Сергей Юров вручил почетные грамоты директору музыкального театра юного актера «Орфей» Ирине Григорян, генеральному директору АО «Линде Газ Рус» Алексею Карловскому, депутату совета депутатов Балашихи Вячеславу Крылову.

Подводя итоги 2021 года, Юров поблагодарил всех за совместную работу.

«Наш огромный городской округ и те задачи, которые мы решаем, невозможно решить одному. Это действительно работа огромной сплоченной команды, поэтому слова благодарности вам, всем тем, кто стоит за вами, трудовым коллективам», - заключил Юров.