РИАМО - 10 фев. Данные об ООО «А-ЛИГА» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, компания нарушила условия контракта, заключенного с «Мосавтодором», сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

В антимонопольное ведомство обратился «Мосавтодор». Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с фирмой контракт на выполнение работ по установке парапетных дорожных ограждений.

В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта учреждение расторгло его в одностороннем порядке.

На заседании комиссии регионального УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «А-ЛИГА» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.