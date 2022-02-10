РИАМО - 10 фев. Договор с региональным оператором по вывозу отходов «МСК-НТ» могут расторгнуть из-за не вывезенных с площадок в Подольске отходов. Теперь за каждую площадку, с которой не вывезут отходы, регоператору будут выписывать автоматически штраф в 50 тыс. рублей, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

В Подольске ранее возникла проблема с невывозом отходов с мусорных площадок, за которые отвечает региональный оператор «МСК-НТ».

Хромушин отметил, что новая система обращения с отходами работает уже 2 года достаточно стабильно, но ранее возникли экстремальные погодные условия: выпало много снега, что затруднило уборку дворов и вывоз отходов.

«Это коснулось всех регоператоров: от 20% до 50% водителей сегодня заболели ковидом и были на карантине. В этом смысле мы видели определенные сбои работы в системе регоператоров. И самая сложная ситуация у нас была в Подольске, в Серпухове — в Чеховском кластере так называемом — соответственно, где работает «МСК-НТ», — сказал Хромушин.

Он добавил, что совместно с администрацией Подольска приняли меры, чтобы усилить компанию машинами для вывоза мусора. Были предоставлены самосвалы, малая механизация.

«Тем не менее это с регоператора ответственности не снимает. Сегодня за каждую площадку, с которой не вывезут мусор, будет составляться штраф 50 тыс. рублей, причем на автомате. И самое главное, что мы предупредили коллег о возможном расторжении контракта с регоператором», — подчеркнул вице-губернатор.

Он добавил, что регоператору дается неделя, чтобы войти в стабильный режим работы.

«Понятно, водители болеют, понятно, надо оперативно привлекать механизаторов из других регионов, заниматься этим и делать так, чтобы люди не страдали от невывезенного мусора», — отметил Хромушин.

Он добавил, что на площадках в Подольске в течение ближайшего времени будет завершен вывоз мусора и будет чисто.

«Это говорит о том, что вошли в плановый регламентный режим, и я надеюсь, что больше такая ситуация не повторится», — подчеркнул Хромушин.

Сбои в работе

В ходе диалога с представителем регионального оператора министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил, что ранее штраф составлял 5 тыс. рублей, но на этой неделе регламент меняется, и штраф теперь будет составлять 50 тыс. рублей.

«За последние 3 недели, к сожалению, у компании «МСК-НТ» в целом достаточно большой невывоз был. <...> В пиковые дни доходило до невывоза 200 контейнерных площадок. Причем повторно не вывозилось порядка 50. То есть 50 штрафов в день мы выставляли на последней неделе. Конкретно по Подольску среднее задание дневное составляло 550 контейнерных площадок, и половина невывоза всего кластера (это Подольск) — это порядка 100 площадок в день», — пояснил Велиховский.

Ранее регоператору была направлена предварительная претензия. Следующий шаг в случае неустранения нарушений — расторжение контракта.

Хромушин подчеркнул, что надо обеспечить жесткий контроль, чтобы работа по вывозу мусора начиналась ранним утром.