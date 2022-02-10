РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Председатель совета депутатов городского округа Подольск Дмитрий Машков снял с себя полномочия, депутаты приняли его отставку по собственному желанию, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Вечером 9 февраля прошло 18-е заседание горсовета. Машков отчитался о деятельности совета депутатов. Затем депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя совета депутатов и сложении Машковым полномочий депутата горсовета.

Первый заместитель председателя совета депутатов Любовь Ушанева поставила на голосование снятие депутатских полномочий.

«Вы заслушали доклад Машкова. Мы должны с вами принять решение, согласны ли мы с заявлением Машкова о снятии полномочий как председателя совета депутатов и как депутата горсовета. Попрошу проголосовать за это решение», - сказала Ушанева.

Депутаты проголосовали за досрочное сложение полномочий с председателя совета депутатов Машкова.

В связи с тем, что горсовет работал с утра и до позднего вечера, Ушанева объявила перерыв, в четверг избранники народа встретятся в 14:00.

Кроме того, стало известно, что свои полномочия сложил Глава Подольска Николай Пестов. Исполняющим обязанности до выборов нового главы будет Дмитрий Жариков.