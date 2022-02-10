РИАМО - 10 фев. В столичном аэропорту Шереметьево произошло короткое замыкание на передвижной станции электрозарядки самолетов, а затем случился пожар, сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства, самолеты не пострадали. Огонь не добрался до воздушных судов.

В настоящий момент пожар потушен. Инцидент обошелся без последствий.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», сейчас в аэропортах столичного региона 14 рейсов задержаны или отменены. Так, в Шереметьеве 3 задержки и 2 отмены, во Внукове 3 рейса задержано, 2 отменено, в Домодедове 2 рейса задержано, 2 отменено. В подмосковном аэропорту Жуковский все рейсы по расписанию.