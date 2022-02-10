РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 фев. В поликлинике в микрорайоне Текстильщик Королева в рамках президентских проектов завершается капитальный ремонт, сообщил глава города Игорь Трифонов.

В декабре прошлого года в здании учреждения завершился ремонт второго и третьего этажей.

«На данный момент заканчивают обновление первого, остались косметические штрихи. Сдать первый этаж рабочие обещают к 15 февраля. После этого кабинеты будут готовить к приему пациентов - займутся мебелью и оборудованием», - сказал Трифонов.

Несмотря на ремонт, поликлиника не останавливала свою работу. К ней прикреплено свыше 7 тыс. человек, среди которых около 1,5 тыс. детей. Пока шло обновление верхний этажей, медицинские работники принимали пациентов на первом. А когда рабочие перешли вниз, прием перевели в обновленные кабинеты.