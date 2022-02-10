РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 фев. Полицейские совместно с заместителем председателя совета ветеранов УМВД России по городскому округу Домодедово полковником внутренней службы в отставке Николаем Костенко провели для курсантов домодедовского военно-патриотического клуба урок мужества, сообщает пресс-служба УМВД.

Мероприятие прошло в детском морском центре «Альбатрос».

Костенко рассказал ребятам о годах службы в военно-морском флоте и службе в органах внутренних дел. Он обратил внимание на необходимость здорового образа жизни молодого поколения, отметил важность сохранения и поддержания культуры и традиций Отечества.

Полицейские проинформировали участников мероприятия об условиях службы в органах внутренних дел и получении образования в высших учебных заведениях системы МВД России. Подросткам также предоставили видеоролик о службе в полиции и основных направлениях ее деятельности, раздали буклеты с подробной информацией.