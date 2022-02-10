РИАМО - 10 фев. Переселение по программе реновации идет в 10 районах на северо-востоке Москвы, в новые картиры уже переехали более 2 тыс. семей, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В настоящее время на северо-востоке столицы переселение жителей ведется на территории 10 районов. Под заселение передано 23 новостройки, в новые квартиры переехало уже более 2 тыс. семей», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин напомнил, что в общей сложности в этом административном округе участниками программы реновации стали 86,5 тыс. человек.

«До конца 2032 года предстоит расселить 499 домов. Для волнового переселения на территории округа сейчас подобрана 81 стартовая площадка», — добавил Левкин.

По его словам, это еще не окончательное число, ведь продолжается поиск дополнительных территорий для строительства новых домов.

Руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что на северо-востоке мегаполиса продолжают возводить дома по программе в общей сложности почти на 400 тыс. кв. м.

«В Северо-Восточном административном округе в стадии проектирования находятся 12 объектов площадью 150,5 тыс. кв. м. Строительно-монтажные работы ведутся на 19 зданиях на 247 тыс. кв. м. За время реализации программы реновации в округе введены в эксплуатацию 28 новостроек», – уточнил он.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром города Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она затронет около 1 млн москвичей. Для того, чтобы построить новые объекты, подобрали 534 стартовые площадки. Подробнее о программе реновации можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.