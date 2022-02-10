РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Женщина погибла в результате возгорания в одной из квартир на улице Филиппова в подмосковном Подольске, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

9 февраля в 23:26 поступило сообщение о пожаре в квартире дома 10А на улице Филиппова. К прибытию первых пожарных расчетов выходил дым из окна квартиры и входной двери на первом этаже. Основные усилия пожарных были направлены на поиск и спасение людей.

В ходе проведения разведки звеном газодымозащитной службой были эвакуированы 36 человек, из них 6 детей, по лестничному маршу. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 23:48 пожар был локализован, а в 00:41 – ликвидирован.

К сожалению, при пожаре погибла хозяйка квартиры. В результате возгорания выгорели комната и коридор в двухкомнатной квартире на площади 20 кв. м.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 6 единиц техники, 20 человек личного состава.