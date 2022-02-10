РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. В подмосковном Подольске более 139 тыс. человек регулярно занимаются спортом, сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Вячеслав Назаров.

Во Дворце культуры «Октябрь» 9 февраля прошла ежегодная церемония подведения спортивных итогов «Триумф-2021». Она проходила в 5 раз. Традиционно на ней отметили выдающихся спортсменов округа, тренеров, руководителей спортивных школ, а также отличившихся горожан. С приветственным словом выступил Назаров.

«Подольск - один из лидеров спорта в Подмосковье. Так, в нашем округе систематически занимаются физической культурой и спортом более 139 тыс. человек. В 19 спортивных учреждениях культивируются 50 видов спорта и занимаются 37 тыс. человек, в 9 спортшколах 18 видами спорта занимается более 6,5 тыс. человек. За 2021 год в Подольске было подготовлено 17 мастеров спорта и 111 кандидатов в мастера спорта, а также более 2 тыс. спортсменов-разрядников», - сказал Назаров.

Он отметил, что на укрепление материально-технической базы спортивных учреждений округа администрацией Подольска выделяются большие средства. Так, в прошедшем году была установлена новая хоккейная коробка в поселке Дубровицы, отремонтированы спортзал в деревне Федюково и спортивное покрытие беговых дорожек и спортивных площадок в ФСК «Заречье», а также многое другое.

В 2021 году были объявлены торги на поставку нового автобуса. В ближайшее время 44-местный транспорт получит спортшкола олимпийского резерва по хоккею.