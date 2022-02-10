РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 фев. Госжилинспекция Московской области законно требовала от ООО «Свой дом» передать техническую документацию на многоквартирный дом в Красногорске. К такому решению пришел областной Арбитражный суд, рассмотрев жалобу управляющей организации, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В июле 2021 года при проверке обращения жителя инспекторы установили, что «Свой дом» не передает легитимной, избранной общим собранием собственников УК документацию на дом №8 по Ильинскому бульвару. Было выдано предписание об устранении нарушения в течение 3 месяцев.

«Свой дом», не согласившись с предписанием, обратился в областной Арбитражный суд. Однако тот не нашел нарушений в действиях и решениях надзорного ведомства.

В решении отмечено, что общество не представило объективных доказательств того, что спорная техническая и иная документация на МКД у него отсутствовала и при заключении договора управления ему не передавалась. Таким образом, ООО «Свой дом» нарушило требования жилищного законодательства.

С учетом этих обстоятельств суд признал, что оспариваемое предписание Госжилинспекция выдала надлежащему лицу при наличии фактических и правовых оснований. Содержащиеся в нем формулировки являются доступными для понимания. Срок исполнения предписания является разумным, а предписание исполнимым, и препятствий к устранению нарушений суд не усматривает.

В удовлетворении требований ООО «Свой дом» было отказано.