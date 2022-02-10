РИАМО - 10 фев. Президент России Владимир Путин заявил, что в связи с напряженной мировой обстановкой необходимо добиться от США и Североатлантического альянса исчерпывающих гарантий безопасности, сообщает Федеральное агентство новостей.

Гарантии в обязательном порядке должны быть закреплены юридически.

Кроме того, глава государства подчеркнул актуальность работы по построению «справедливого и стабильного многополярного миропорядка».

Ранее Путин выступил с заявлением о том, что блок НАТО продвинул свою военную инфраструктуру вплотную к границам России, а озабоченность Москвы гарантиями безопасности проигнорировал.