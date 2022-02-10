РИАМО - 10 фев. В 2021 году столица сэкономила 90,7 млрд рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров), внедренной в систему госзакупок, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

«За прошедший год проверка начальных максимальных цен контрактов (договоров), заключаемых для нужд заказчиков города Москвы, дала 88,4 миллиарда рублей экономии бюджетных средств. Кроме того, еще около 2,3 миллиарда рублей удалось сэкономить благодаря проверкам НМЦК(Д) силами межведомственной рабочей группы. Всего за 2021 год экспертами было выдано свыше 5,3 тысячи заключений», — сказал Пуртов.

Экспертизу НМЦК(Д), кроме закупок по текущему ремонту, устройству пешеходных зон, благоустройству, локальным мероприятиям, сносу, ремонтно-реставрационным работам, проводит Аналитический центр Москвы (https://ac-mos.ru/). В прошлом году эксперты центра выдали свыше 4,6 тыс. заключений. Заявленная сумма закупок составила 867,6 млрд рублей. Результаты проведенной экспертизы позволили сэкономить свыше 76,4 млрд рублей.

Пуртов добавил, что за все время проведения экспертизы цен закупок с 2015 года выдали более 34,6 тыс. экспертных заключений. Сэкономили почти 267 млрд руб. бюджетных средств.

Экспертиза цен является эффективным инструментом оптимизации бюджетных расходов. Проверка достоверности определения НМЦК(Д) проводится для контрактов более чем в 10 млн руб., если закупку проводят по 44-ФЗ, и для договоров с начальной ценой в 50 млн руб. и больше, если закупку проводят по 223-ФЗ.