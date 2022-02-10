РИАМО - 10 фев. Для жителей столицы в феврале центр занятости «Моя карьера» проведет два тренинга, на которых научат зарабатывать в социальных сетях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Их активное развитие дало толчок к появлению новых профессий и широких возможностей для самореализации. Каждый, кто хочет идти в ногу со временем и развивать свою карьеру с использованием популярных интернет-площадок, может стать участником наших новых образовательных мероприятий», — рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Модульный курс «Инстаграм-продвижение. Базовый уровень» начнется 15 февраля в 10:00. Он подойдет для тех, кто только собирается завести профиль или бизнес-аккаунт в Instagram. Всего курс будет состоять из 4 двухчасовых вебинаров. Участники смогут научиться создавать профили, составлять контент-план, делать грамотные описания и наполнять аккаунты фотографиями, видеороликами, историями и эфирами. Для участия необходима регистрация.

16 февраля в 11:00 для москвичей начнется онлайн-лекция «ТикТок» для бизнеса и экспертов». Эксперт и продюсер соцсети Камал Сотавов расскажет о преимуществах площадки, поможет разобраться с настройками, правилами и инструментами продвижения. Участники лекции узнают, что влияет на просмотры и как создавать экспертный контент и зарабатывать, продвигая других пользователей социальной сети. Для участия требуется предварительная регистрация. ​