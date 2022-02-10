РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 фев. В Королеве общественники нашли нарушения в сетевом магазине во время проверки, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.

В Королеве продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в торговых центрах и сетевых магазинах.

Мониторинговая группа Общественной палаты посетила ТЦ «Звездный» на проспекте Космонавтов, 47/16. Общественники проконтролировали соблюдение масочного режима и санитарного законодательства по вопросам оборота пищевой продукции в части соблюдения сроков годности в гипермаркете «Магнит семейный».

«Итоги проверки показали, что в гипермаркете есть антисептики на входе, нанесена дистанционная разметка, обслуживающий персонал работает в масках, покупатели на кассах обслуживаются только в СИЗ», - сказала Корнеева.

В магазине проводится санитарно-гигиеническая обработка залов и торгового оборудования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Есть журналы контроля температуры тела сотрудников и санитарной обработки помещений.

По словам Корнеевой, при проверки выявили и замечания. Много покупателей находилось в торговом зале без индивидуальных средств защиты, а на витрине была найдена колбаса с истекшим сроком годности.

В присутствии группы общественного контроля и администрации магазина просроченный товар был изъят и убран из торгового зала. По результатам проверки составлен акт.

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