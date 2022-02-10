РИАМО - 10 фев. Более 40 тыс. интерактивных программ провели в обновленной усадьбе Деда Мороза в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» за 2 месяца, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

Резиденция главного зимнего волшебника открылась после масштабной модернизации в декабре 2021 года. Теперь она готова принимать гостей круглый год, а не только зимой.

«Московская резиденция Деда Мороза — именно то место, где и дети, и взрослые могут ощутить праздник независимо от сезона. Обновились интерьеры, появились новые площадки, например лекторий, современные мультимедийные и выставочные пространства. Они будут работать круглый год», — сказала заммэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что только с начала текущей зимы в усадьбе провели более 40 тыс. различных интерактивных программ — экскурсий и мастер-классов.

Масштабная модернизация

Комплексный ремонт резиденции стартовал в апреле 2021 года. Настоящий русский антураж — деревянные терема — было решено сохранить.

Фасады украсили граффити — зимние узоры и еловые ветви, а также подсветка. Во всех зданиях специалисты обновили инженерные системы, а внутри провели отделку и сделали перепланировку. В усадьбе появились лекторий и место для проведения мультимедийных квестов, а также фудкорт и лавка сувениров.

Ремонт затронул не только здания и помещения: прогулочные зоны тоже масштабно благоустроили. Обновили дорожки и тропинки, всего более 4 тыс. кв. м. Кроме того, на главной площади разместили ель высотой 12 м, а также оформили около 30 фотозон и сделали сцену.

Мероприятия

Гостей в усадьбе ждут ежедневно — мероприятия можно выбрать на сайте. Главная экскурсия под названием «В поисках заветного желания» является одной из самых популярных, ведь она проходит сразу в 3 теремах — Деда Мороза, Снегурочки и в творческом тереме. За 2 месяца ее провели свыше 9,5 тыс. раз.

Также спросом пользуются творческие мастер-классы по росписи елочных игрушек и пряников. Всего прошло уже 30 тыс. воркшопов. Больше тысячи программ состоялось в рамках интерактивной экскурсии с элементами квеста «Игрушечное королевство Щелкунчика». В течение года тематика занятий в усадьбе Дела Мороза будет меняться в соответствии с сезоном.