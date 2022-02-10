РИАМО - 10 фев. В Московском регионе ожидаются малые магнитные бури в четверг, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Обращаю внимание на космическую погоду, поскольку сегодня наблюдаются слабые магнитные бури, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей», — сказал Тишковец в эфире программы «Соловьев LIVE».

По его словам, сейчас для февраля наблюдается достаточно теплый температурный фон, который более характерен для марта. Температура на улице сейчас составляет минус 0,3 градуса и будет расти.

Он добавил, что в четверг основная часть осадков пройдет с 12 до 15 часов. Также в городе потеплеет до 0 - плюс 2 градусов.