РИАМО - 10 фев. В Москве экстренная высокотехнологичная медицинская помощь стала еще доступнее при лечении экстренных кардиологических патологий. В 2021 году в городе сделали рекордное количество стентирований коронарных артерий для пациентов с острым инфарктом миокарда, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За последние восемь лет мы прошли колоссальный путь в улучшении экстренной помощи пациентам с инсультами и инфарктами. В результате сегодня абсолютному большинству пациентов с инфарктом миокарда врачи проводят первичную ангиопластику и стентирование», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что с момента создания инфарктной сети в Москве доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым было проведено высокотехнологичное стентирование коронарных артерий, выросла до рекордных 85%.

Ракова отметила, что это позволило спасти тысячи жизней. Кроме того, вовремя проведенное стентирование при остром инфаркте спасает от сердечной недостаточности в будущем. Уровень стентирований коронарных артерий у пациентов с крупноочаговым острым инфарктом миокарда — одной из самых тяжелых форм инфаркта с самым высоким риском летальности — достигает 94%. Доступность подобных операций смогли увеличить даже в условиях коронавирусной инфекции.

Уровень развития плановой и экстренной кардиологической помощи в столице соответствует лучшим мировым стандартам как со стороны доступности, так и по части использования современных новейших подходов. Опыт Москвы в этой сфере высоко ценится и на мировом уровне. ​