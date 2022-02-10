РИАМО - 10 фев. За 8 месяцев москвичи записались через сайт mos.ru на прием к нотариусу больше 10 тыс. раз. Услуга становится все более популярной, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По итогам 8 месяцев работы сервиса мы видим, что он становится все более востребованным у жителей. Перечень доступных для записи нотариусов постоянно дополняется. Если на момент запуска к сервису было подключено около 20 специалистов, то сейчас их уже почти 170. Удобство сервиса заключается в простоте использования — записаться на прием можно в несколько кликов», — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Он добавил, что пользователю нужно только определиться с услугой, выбрать специалиста и время посещения. Также после записи сервис подскажет перечень документов, которые необходимо предоставить на приеме, а это поможет заранее подготовиться к визиту.

Чаще всего жители Москвы обращались к нотариусу по удостоверению согласия или доверенности – 3140 встреч. Помимо этого, популярными вопросами стали оформление наследства – 2445 записей и подготовка документации к сделке с недвижимостью – 1103 записи.