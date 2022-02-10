РИАМО - 10 фев. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский около 2 недель скрывал, что заразился коронавирусом. Конфиденциальность он сохранял из-за того, что является сторонником вакцинации, пишет газета «Коммерсантъ».

При этом диагноз «пневмония» поставили чиновнику 2 февраля. Тогда же ему рекомендовали лечиться в больнице.

Сейчас у политика, по данным источника издания, зарегистрировали значительное поражение легких. В его палате стоит аппарат ИВЛ для подстраховки. Иногда он пользуется кислородной маской.

Также источник сообщил, что Жириновский продолжает работать в палате и пользуется тремя мобильными телефонами. Еще он общается со своим помощником через защитную перегородку.

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