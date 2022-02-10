РИАМО - 10 фев. Для снижения количества бездомных собак в РФ необходимо создать единую базу учета всех животных, а также вести активную просветительскую деятельность среди тех, кто планирует завести себе домашнего питомца, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«В первую очередь должна появиться единая база учета всех животных, которая будет содержать полноценные систематизированные данные. Благодаря этому станет очевидным общее количество животных, и тогда можно будет уже обстоятельно говорить о других важных вопросах: проблеме бездомных животных, организации приютов и системы контроля за их содержанием, а также о построении системы ответственного владения животными, контроле за соблюдением правил их содержания», — считает специалист.

По его словам, выполнение закона должно стать главным путеводителем для всех, кто отвечает за бездомных собак на улице.

«За соблюдением грамотных и слаженных действий должны обязательно следить, чтобы эта цепочка — от сигнала о бездомной собаке или стае — заканчивалась отловом, помещением в собак в приют, стерилизацией, вакцинацией с последующим разрешением судьбы конкретной собаки. Возможно, усиленный контроль в этой сфере также поможет решить проблему», — подчеркнул Голубев.

Специалист добавил, что в деле контроля за животными также очень важна просветительская и образовательная деятельность. Нужно, чтобы каждый, у кого уже есть животное, а также те, кто только собирается им обзавестись, понимал уровень своей ответственности перед питомцем и обществом в целом.

«Мы в РКФ считаем, что вводить повсеместные курсы воспитания молодых собаководов, на которых опытные кинологи обучали бы общению с будущей собакой, рассказывали о воспитании и возможных трудностях, — это самый надежный способ предотвратить в будущем проблемы с нерадивыми владельцами. Чтобы только на первой стадии принятия решения отсекались те, кто не готов к животным», — считает Голубев.

Эксперт уверен, что в такие школы пойдут те, кто действительно мечтает завести друга и кто готов ответственно относиться к собаке.

«Так мы дадим понять будущим собаководам, что питомец — это не игрушка, что идея завести собаку не основывается на сиюминутном хотении, это должно быть взвешенное и обдуманное решение», — резюмировал президент РКФ.