РИАМО - 10 фев. Нидерландская компания TomTom составила рейтинг транспортной загруженности городов мира за 2021 год, в котором Московский регион улучшил свои позиции, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Столицу и Подмосковье оценивали вместе как Московский регион.

Первое место досталось турецкому мегаполису – Стамбулу. Московский регион по индексу загруженности дорог оценили в 61%. Это значит, что в среднем время в пути составило на 61% больше, чем в базовых условиях без перегруженности. В жизни это составляет плюс 5 минут к ежедневной поездке.

В прошлом году аномально свободными дороги на территории Московского региона были только 7 дней. В 2021 году в столице не вводили локдауна, а люди перемещались ежедневно на работу или учебу почти весь год без исключения, соответственно транспорт работал в привычном режиме.

Укрепить свои позиции в этом рейтинге регион смог с помощью ряда мер. Так, в Москве ввели ограничения для большегрузов, а еще снизили скорость движения в центре города и увеличили на магистралях. Кроме того, в столице появилось больше умных светофоров. А еще разгрузить дороги удалось благодаря открытию новых магистралей.