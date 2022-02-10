РИАМО - 10 фев. В связи с тем, что сейчас в Подмосковье не хватает водителей автобусов, а тем, кто находится на линии, приходится работать больше, зарплаты водителей «Мострансавто» увеличат в среднем на 15%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас в Подмосковье не хватает водителей автобусов: недобор в штате, к тому же 1600 человек на больничном. В соседних регионах такие же проблемы. Тем, кто на линии, приходится работать больше. А усталость и переработки — прямой путь к небезопасному вождению», — написал Воробьев во «ВКонтакте».

В связи с этим было принято решение повысить зарплату водителям автобусов «Мострансавто» в среднем на 15%.

Ранее губернатор проверил исполнение поручения по строительству нового разворотного круга в ЖК «Государев дом» в Ленинском городском округе и пообщался с водителями общественного транспорта. Тогда Воробьев отметил, что в Подмосковье работают около 14 тыс. водителей автобусов и порядка 12% из них болеют. В то же время загрузка автобусов очень большая, особенно в часы пик.

Губернатор поблагодарил водителей автобусов за их работу.

Воробьев также отмечал, что в автобусах будут постепенно отказываться от оплаты проезда наличными и переходить полностью на безналичную оплату.