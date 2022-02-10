РИАМО - 10 фев. На участке на Вильнюсской улице в столице планируют разместить торговый центр, чья суммарная поэтажная площадь будет составлять 780 кв. м, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки столицы в отношении территории на Вильнюсской улице, вл. 3А приняла рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии города по вопросам градостроительной деятельности, которую возглавляет заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, по итогам внесения изменений в правила землепользования и застройки на указанном земельном участке, чья ориентировочная площадь составляет 0,05 га, планируют разместить торговый центр.

На участке сейчас находятся магазины площадью 227 кв. м.