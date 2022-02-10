РИАМО - 10 фев. Идея о введении временного моратория на разведение собак для решения проблемы с бездомными животными в России оторвана от реальности и ни коим образом не решит вопрос с животными на улицах, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Ранее директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева заявила, что в России стоит ввести мораторий на разведение кошек и собак в течение нескольких лет. Это, по ее мнению, позволит сократить количество бездомных животных на улицах российских городов.

«Такие инициативы нет смысла рассматривать всерьез, поскольку они полностью оторваны от реальности. Чтобы говорить о запретах чего-либо, сначала система должна быть упорядочена на государственном уровне», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас в России нет обязательной регистрации домашних животных.

«Это огромная задача — создать единую базу, которая решит сразу несколько вопросов, в том числе понимание общей численности питомцев и возможность сразу установить владельца, если по каким-либо причинам животное оказалось на улице», — считает Голубев.

Эксперт также подчеркнул, что подобный мораторий совершенно не решит проблем, связанных с бездомными животными, ведь подавляющее большинство уличных псов — это одичавшие собаки, живущие на улицах уже не в первом поколении.

«Редко какая домашняя собака, привыкшая находить еду в миске, может приспособиться к условиям уличной жизни и пережить хотя бы первую зиму. Безусловно, проблема людей, плодящих животных без документов и не несущих за них ответственности, требует решения и привлечения их к ответственности. Но это разные проблемы, связанные лишь опосредованно», — пояснил кинолог.

По словам специалиста, тезис о том, что уличные стаи собак пополняются за счет животных от профессиональных заводчиков, не имеет под собой оснований.

«Если бы это было так, на улице мы бы видели стаи из выставочных корги, пуделей и далматинов. Очевидно, что это не так», — резюмировал Голубев.