РИАМО - 10 фев. Сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего жителя Ногинска, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Подозреваемый был задержан возле одного из домов на улице Климова при попытке продажи.

«Злоумышленник пытался реализовать покупателю 17 свертков с веществом растительного происхождения. Согласно исследованию эксперта Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области, изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что в гараже злоумышленника были обнаружены и изъяты пакеты с веществом растительного происхождения, горшки с растениями, весы и другие предметы для выращивания запрещенного растения.

Исследование показало, что изъятое является растениями конопли (400 г) и марихуаны (200 г).

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.