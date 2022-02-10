РИАМО – 10 фев. Чтобы укрепить организм к концу зимнего сезона, стоит употреблять суперфуды, правильно питаться и обогатить рацион, сообщила РИАМО врач-диетолог Наталья Герасимова.

«Укрепляют иммунитет и поддерживают здоровье продукты, которые содержат высокую концентрацию необходимых организму веществ. Речь идет не только о витаминах, это и аминокислоты, минералы, жиры», - рассказала Герасимова.

Она добавила, что лучше всего подходят для укрепления иммунитета и соответствуют такому понятию суперфуды. Это могут быть различные семена, орехи, водоросли, порошки из ростков ячменя и пшеницы.

Также помогут укрепить иммунитет полезные продукты, которые используются ежедневно. Например, продукты, подвергающиеся ферментации – кисломолочная продукция, ферментированные овощи и фрукты, такие как моченые яблоки или квашеная капуста, спаржа, ферментированные соевые бобы и шоколад.

Врач рекомендует употреблять бобовые, мясо, морепродукты и овощи, которые также полезны для укрепления иммунитета в зимний период.

Герасимова также рассказала, нужно ли принимать витамины для укрепления иммунитета.

«Стоит ли принимать витамины? Конечно, да! Возможно, даже в большей концентрации, чем это делается в летний и осенний периоды», - отметила Герасимова.

Она добавила, что принимать витамины нужно только после консультации с врачом. Врач по итогам анализов сможет подобрать подходящий витаминный комплекс. Помимо этого, необходимо участие нутрициологов в индивидуальном плане приема нутрицевтиков.

Также существуют универсальные поливитаминные комплексы, в которых содержится суточная норма необходимых для организма витаминов. Но их действие может не проявляться, если у человека изначально присутствует дефицит каких-либо витаминов.