РИАМО - 10 фев. Скелетонисты Евгений Рукосуев и Александр Третьяков занимают 4 строчку после второй попытки в соревнованиях на Олимпийских играх. Третья и четвертая попытки состоятся 11 февраля, сообщает РИА Новости.

После 2 заездов первое место занимает представитель Германии Кристофер Гротер. Он показал результат в 2 минуты и 0,33 секунды. Рукосуев и Третьяков уступают ему 0,87 секунды.

Еще один скелетонист Даниил Романов занимает 23 место и отстает на 4,74 секунды.

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.

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