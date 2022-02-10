РИАМО - 10 фев. Десять новых турникетов установили для оплаты проезда банковской картой на 8 станциях Московского центрального кольца, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Новые турникеты были установлены на тех станциях, где ранее был только 1 турникет для оплаты картой. Речь идет о станциях «Хорошево», «Стрешнево», «Коптево», «Окружная», «Бульвар Рокоссовского», «Соколиная Гора», «Верхние Котлы», «Крымская».

«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил внедрять как можно больше способов для оплаты проезда. В пандемию это помогает сделать поездки на общественном транспорте безопасными и комфортными для пассажиров, снижает очереди в кассы метро», - сказал заммэра города, глава московского Дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, сейчас на МЦК установлено 90 турникетов, на которых можно рассчитаться за проезд банковской картой. В текущем году такая возможность появится на всех турникетах подземки и МЦК. А еще на МЦК заработает Face Pay.